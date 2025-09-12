ＡＩ開発・活用へ計画骨子案＝政府戦略本部が初会合

Newsfrom Japan

政府は１２日、人工知能（ＡＩ）の活用推進とリスク対応強化を目指すＡＩ戦略本部（本部長・石破茂首相）の初会合を首相官邸で開いた。「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国を目指す」とうたった「ＡＩ基本計画」の骨子案を巡り議論。政府は年内の計画策定を目指す。

戦略本部は全閣僚で構成。５月に成立したＡＩ新法に基づいて今月１日に設置された。基本計画の策定や国際規範に沿った適正利用のための指針を整備する。首相は会合で「ＡＩは安全保障上極めて重要だ。世界で開発競争が激化する中、早急に支援策を講ずる必要がある」と強調した。

骨子案では「わが国ではＡＩの利活用がこれまで十分に進んでおらず、ＡＩ関連の投資も経済規模に比べて僅少」と指摘。「人とＡＩが絶えず協働できるよう、『人間中心のＡＩ社会原則』を堅持し、イノベーションの促進とリスクへの対応を両立する」とした。

人工知能戦略本部の初会合で発言する石破茂首相（左から３人目）＝１２日午前、首相官邸

