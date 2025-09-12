小泉氏、総裁選出馬へ＝自民５人目、近く表明

Newsfrom Japan

自民党の小泉進次郎農林水産相（４４）は石破茂首相（党総裁）の後継を選ぶ総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に出馬する意向を固め、周囲に伝えた。週末に地元で支援者らに説明し、来週、記者会見を行う方向で調整している。複数の関係者が１２日、明らかにした。

これにより、総裁選は小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）、高市早苗前経済安保相（６４）、林芳正官房長官（６４）、茂木敏充前幹事長（６９）を合わせた５人の出馬が固まった。小泉氏は高い知名度と発信力を持つことから、現時点で有力候補になるとの見方が出ている。

小泉氏は１２日の閣議後の会見で、「自民党の置かれた状況は大変危機的で、党内の分断といった傷を修復し、一つになって前に進めていくことは喫緊の課題だ」と強調。その上で、「野党時代から支えてもらっている地元の声を伺い、最終的に判断していきたい」と述べた。

閣議後に記者会見する小泉進次郎農林水産相＝１２日午前、同省

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]