１００歳以上は９．９万人＝５５年連続増、女性が８８％―厚労省

厚生労働省は１２日、全国の１００歳以上の高齢者が１日時点で９万９７６３人に上り、５５年連続で過去最多を更新したと発表した。住民基本台帳に基づく集計で、昨年より４６４４人多く、女性が８万７７８４人と全体の約８８％を占めた。

１００歳以上の高齢者は、統計を取り始めた１９６３年は１５３人だったが、８１年に１０００人、９８年に１万人を突破。２０１２年に５万人、２２年に９万人を超え、今年１０万人に迫った。

人口１０万人当たりの１００歳以上の人数は８０．５８人。都道府県別で見ると、島根が１６８．６９人と１３年連続で最多となり、高知（１５７．１６人）、鳥取（１４４．６３人）が続いた。最少は埼玉（４８．５０人）で、愛知（５３．００人）、大阪（５５．４４人）の順に少なかった。

国内最高齢は、女性が１１４歳の賀川滋子さん（奈良県大和郡山市）で、男性は１１１歳の水野清隆さん（静岡県磐田市）。１９７３年にノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈氏も、今年３月に１００歳を迎えた。

今年度１００歳を迎える人は５万２３１０人。対象者には祝い状と銀杯が贈られる。

◇１００歳以上の都道府県別人数

１００歳以上　　人口１０万人当たり　（順位）

北海道　　　５１５７　　　　１０２．２６　　（２６）

青　森　　　　９５９　　　　　８２．３２　　（３５）

岩　手　　　１２８４　　　　１１２．１４　　（１７）

宮　城　　　１８２８　　　　　８１．３２　　（３６）

秋　田　　　　９６２　　　　１０７．２５　　（２１）

山　形　　　１１９９　　　　１１８．６０　　（１２）

福　島　　　１７９４　　　　１０２．９３　　（２５）

茨　城　　　２０９６　　　　　７４．７０　　（４０）

栃　木　　　１４２１　　　　　７５．３８　　（３９）

群　馬　　　１５９８　　　　　８４．５５　　（３３）

埼　玉　　　３５５６　　　　　４８．５０　　（４７）

千　葉　　　３５８０　　　　　５７．２７　　（４４）

東　京　　　８１５０　　　　　５７．４８　　（４３）

神奈川　　　５３８６　　　　　５８．３８　　（４２）

新　潟　　　２５３８　　　　１２０．９１　　（１１）

富　山　　　１０７０　　　　１０７．３２　　（２０）

石　川　　　１０１８　　　　　９２．７１　　（２７）

福　井　　　　７６２　　　　１０３．１１　　（２３）

山　梨　　　　９１９　　　　１１６．１８　　（１４）

長　野　　　２６６１　　　　１３３．９２　　（５）

岐　阜　　　１７０６　　　　　８９．０４　　（２９）

静　岡　　　３０２５　　　　　８５．７７　　（３１）

愛　知　　　３９５４　　　　　５３．００　　（４６）

三　重　　　１４４９　　　　　８４．６９　　（３２）

滋　賀　　　１０２６　　　　　７３．１８　　（４１）

京　都　　　２２０９　　　　　８７．６６　　（３０）

大　阪　　　４８５５　　　　　５５．４４　　（４５）

兵　庫　　　４１０９　　　　　７６．９９　　（３８）

奈　良　　　１１５８　　　　　９０．１２　　（２８）

和歌山　　　　９６１　　　　１０９．２０　　（１９）

鳥　取　　　　７６８　　　　１４４．６３　　（３）

島　根　　　１０８３　　　　１６８．６９　　（１）

岡　山　　　１８８６　　　　１０３．００　　（２４）

広　島　　　２８６４　　　　１０５．５３　　（２２）

山　口　　　１６０６　　　　１２５．３７　　（７）

徳　島　　　　７６０　　　　１１０．９５　　（１８）

香　川　　　１０３１　　　　１１２．４３　　（１６）

愛　媛　　　１５６３　　　　１２２．４９　　（９）

高　知　　　１０３１　　　　１５７．１６　　（２）

福　岡　　　４２９５　　　　　８４．３５　　（３４）

佐　賀　　　　８８９　　　　１１２．８２　　（１５）

長　崎　　　１５６７　　　　１２５．１６　　（８）

熊　本　　　２２５４　　　　１３２．８２　　（６）

大　分　　　１３２３　　　　１２１．９４　　（１０）

宮　崎　　　１２２５　　　　１１８．５９　　（１３）

鹿児島　　　２０９１　　　　１３６．４９　　（４）

沖　縄　　　１１３７　　　　　７７．５６　　（３７）

全　国　９万９７６３　　　　　８０．５８。

国内最高齢で１１４歳の賀川滋子さん＝７月３０日、奈良県大和郡山市（同市提供）国内最高齢で１１４歳の賀川滋子さん＝７月３０日、奈良県大和郡山市（同市提供）

１１１歳となり、花束を受け取る男性最高齢の水野清隆さん（左端）＝３月１４日、静岡県磐田市（同市提供）１１１歳となり、花束を受け取る男性最高齢の水野清隆さん（左端）＝３月１４日、静岡県磐田市（同市提供）

時事通信ニュース