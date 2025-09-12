１００歳以上は９．９万人＝５５年連続増、女性が８８％―厚労省
Newsfrom Japan社会 暮らし
厚生労働省は１２日、全国の１００歳以上の高齢者が１日時点で９万９７６３人に上り、５５年連続で過去最多を更新したと発表した。住民基本台帳に基づく集計で、昨年より４６４４人多く、女性が８万７７８４人と全体の約８８％を占めた。
１００歳以上の高齢者は、統計を取り始めた１９６３年は１５３人だったが、８１年に１０００人、９８年に１万人を突破。２０１２年に５万人、２２年に９万人を超え、今年１０万人に迫った。
人口１０万人当たりの１００歳以上の人数は８０．５８人。都道府県別で見ると、島根が１６８．６９人と１３年連続で最多となり、高知（１５７．１６人）、鳥取（１４４．６３人）が続いた。最少は埼玉（４８．５０人）で、愛知（５３．００人）、大阪（５５．４４人）の順に少なかった。
国内最高齢は、女性が１１４歳の賀川滋子さん（奈良県大和郡山市）で、男性は１１１歳の水野清隆さん（静岡県磐田市）。１９７３年にノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈氏も、今年３月に１００歳を迎えた。
今年度１００歳を迎える人は５万２３１０人。対象者には祝い状と銀杯が贈られる。
◇１００歳以上の都道府県別人数
１００歳以上 人口１０万人当たり （順位）
北海道 ５１５７ １０２．２６ （２６）
青 森 ９５９ ８２．３２ （３５）
岩 手 １２８４ １１２．１４ （１７）
宮 城 １８２８ ８１．３２ （３６）
秋 田 ９６２ １０７．２５ （２１）
山 形 １１９９ １１８．６０ （１２）
福 島 １７９４ １０２．９３ （２５）
茨 城 ２０９６ ７４．７０ （４０）
栃 木 １４２１ ７５．３８ （３９）
群 馬 １５９８ ８４．５５ （３３）
埼 玉 ３５５６ ４８．５０ （４７）
千 葉 ３５８０ ５７．２７ （４４）
東 京 ８１５０ ５７．４８ （４３）
神奈川 ５３８６ ５８．３８ （４２）
新 潟 ２５３８ １２０．９１ （１１）
富 山 １０７０ １０７．３２ （２０）
石 川 １０１８ ９２．７１ （２７）
福 井 ７６２ １０３．１１ （２３）
山 梨 ９１９ １１６．１８ （１４）
長 野 ２６６１ １３３．９２ （５）
岐 阜 １７０６ ８９．０４ （２９）
静 岡 ３０２５ ８５．７７ （３１）
愛 知 ３９５４ ５３．００ （４６）
三 重 １４４９ ８４．６９ （３２）
滋 賀 １０２６ ７３．１８ （４１）
京 都 ２２０９ ８７．６６ （３０）
大 阪 ４８５５ ５５．４４ （４５）
兵 庫 ４１０９ ７６．９９ （３８）
奈 良 １１５８ ９０．１２ （２８）
和歌山 ９６１ １０９．２０ （１９）
鳥 取 ７６８ １４４．６３ （３）
島 根 １０８３ １６８．６９ （１）
岡 山 １８８６ １０３．００ （２４）
広 島 ２８６４ １０５．５３ （２２）
山 口 １６０６ １２５．３７ （７）
徳 島 ７６０ １１０．９５ （１８）
香 川 １０３１ １１２．４３ （１６）
愛 媛 １５６３ １２２．４９ （９）
高 知 １０３１ １５７．１６ （２）
福 岡 ４２９５ ８４．３５ （３４）
佐 賀 ８８９ １１２．８２ （１５）
長 崎 １５６７ １２５．１６ （８）
熊 本 ２２５４ １３２．８２ （６）
大 分 １３２３ １２１．９４ （１０）
宮 崎 １２２５ １１８．５９ （１３）
鹿児島 ２０９１ １３６．４９ （４）
沖 縄 １１３７ ７７．５６ （３７）
全 国 ９万９７６３ ８０．５８。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]