１００歳以上は９．９万人＝５５年連続増、女性が８８％―厚労省

厚生労働省は１２日、全国の１００歳以上の高齢者が１日時点で９万９７６３人に上り、５５年連続で過去最多を更新したと発表した。住民基本台帳に基づく集計で、昨年より４６４４人多く、女性が８万７７８４人と全体の約８８％を占めた。

１００歳以上の高齢者は、統計を取り始めた１９６３年は１５３人だったが、８１年に１０００人、９８年に１万人を突破。２０１２年に５万人、２２年に９万人を超え、今年１０万人に迫った。

人口１０万人当たりの１００歳以上の人数は８０．５８人。都道府県別で見ると、島根が１６８．６９人と１３年連続で最多となり、高知（１５７．１６人）、鳥取（１４４．６３人）が続いた。最少は埼玉（４８．５０人）で、愛知（５３．００人）、大阪（５５．４４人）の順に少なかった。

国内最高齢は、女性が１１４歳の賀川滋子さん（奈良県大和郡山市）で、男性は１１１歳の水野清隆さん（静岡県磐田市）。１９７３年にノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈氏も、今年３月に１００歳を迎えた。

今年度１００歳を迎える人は５万２３１０人。対象者には祝い状と銀杯が贈られる。

◇１００歳以上の都道府県別人数

１００歳以上 人口１０万人当たり （順位）

北海道 ５１５７ １０２．２６ （２６）

青 森 ９５９ ８２．３２ （３５）

岩 手 １２８４ １１２．１４ （１７）

宮 城 １８２８ ８１．３２ （３６）

秋 田 ９６２ １０７．２５ （２１）

山 形 １１９９ １１８．６０ （１２）

福 島 １７９４ １０２．９３ （２５）

茨 城 ２０９６ ７４．７０ （４０）

栃 木 １４２１ ７５．３８ （３９）

群 馬 １５９８ ８４．５５ （３３）

埼 玉 ３５５６ ４８．５０ （４７）

千 葉 ３５８０ ５７．２７ （４４）

東 京 ８１５０ ５７．４８ （４３）

神奈川 ５３８６ ５８．３８ （４２）

新 潟 ２５３８ １２０．９１ （１１）

富 山 １０７０ １０７．３２ （２０）

石 川 １０１８ ９２．７１ （２７）

福 井 ７６２ １０３．１１ （２３）

山 梨 ９１９ １１６．１８ （１４）

長 野 ２６６１ １３３．９２ （５）

岐 阜 １７０６ ８９．０４ （２９）

静 岡 ３０２５ ８５．７７ （３１）

愛 知 ３９５４ ５３．００ （４６）

三 重 １４４９ ８４．６９ （３２）

滋 賀 １０２６ ７３．１８ （４１）

京 都 ２２０９ ８７．６６ （３０）

大 阪 ４８５５ ５５．４４ （４５）

兵 庫 ４１０９ ７６．９９ （３８）

奈 良 １１５８ ９０．１２ （２８）

和歌山 ９６１ １０９．２０ （１９）

鳥 取 ７６８ １４４．６３ （３）

島 根 １０８３ １６８．６９ （１）

岡 山 １８８６ １０３．００ （２４）

広 島 ２８６４ １０５．５３ （２２）

山 口 １６０６ １２５．３７ （７）

徳 島 ７６０ １１０．９５ （１８）

香 川 １０３１ １１２．４３ （１６）

愛 媛 １５６３ １２２．４９ （９）

高 知 １０３１ １５７．１６ （２）

福 岡 ４２９５ ８４．３５ （３４）

佐 賀 ８８９ １１２．８２ （１５）

長 崎 １５６７ １２５．１６ （８）

熊 本 ２２５４ １３２．８２ （６）

大 分 １３２３ １２１．９４ （１０）

宮 崎 １２２５ １１８．５９ （１３）

鹿児島 ２０９１ １３６．４９ （４）

沖 縄 １１３７ ７７．５６ （３７）

全 国 ９万９７６３ ８０．５８。

国内最高齢で１１４歳の賀川滋子さん＝７月３０日、奈良県大和郡山市（同市提供）

１１１歳となり、花束を受け取る男性最高齢の水野清隆さん（左端）＝３月１４日、静岡県磐田市（同市提供）

