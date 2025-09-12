ミネベア、ＴＯＢ不成立＝対芝浦電子、ヤゲオ勝利濃厚に

Newsfrom Japan

ベアリング大手ミネベアミツミは１２日、センサー大手の芝浦電子に対して１１日まで実施していたＴＯＢ（株式公開買い付け）が不成立に終わったと発表した。ミネベアより高値で芝浦電子のＴＯＢを行っている台湾電子部品大手ヤゲオの勝利が濃厚となった形だ。

ミネベアの買い付け価格は１株６２００円。ヤゲオの７１３０円を下回っていたことなどから、ＴＯＢ成立の下限とした５０．０１％に対し、２割強しか応募がなかった。ヤゲオのＴＯＢ期限は１８日。

ヤゲオは２月、芝浦電子の同意を得ないままＴＯＢを行うと発表。その後、ミネベアが芝浦電子の要請を受けて「ホワイトナイト（友好的な買収者）」として名乗りを上げ、両社とも５月にＴＯＢを開始した。

当初表明した買い付け価格は、ミネベアが４５００円で、ヤゲオが４３００円だった。しかし、値上げの応酬となり、ＴＯＢ期間も繰り返し延長された。

ミネベアミツミ（写真上）と芝浦電子のロゴマーク

