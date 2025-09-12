各候補「石破票」に照準＝自民総裁選の大枠確定

Newsfrom Japan

自民党の小泉進次郎農林水産相が総裁選出馬の意向を固め、高市早苗前経済安全保障担当相ら計５人が争う大枠の構図が確定した。いずれも昨年の総裁選に続く立候補で、一定の基礎票を持つ。各陣営とも、石破茂首相が獲得した「石破票」が勝敗に影響するとみて、取り込みに注力する方針だ。

首相は前回総裁選の１回目投票で、国会議員票は９候補中３位の４６票を獲得。議員票の比重が大きくなる決選投票では、菅義偉副総裁や岸田文雄前首相の支援を得て、高市氏を逆転している。

「この１年間のリーダーシップに敬意を感じた」。小林鷹之元経済安保相は１２日、首相官邸で首相に出馬の意向を伝えた後、記者団にこう強調した。

小林氏は前回総裁選後の人事で、首相から打診された党広報本部長を辞退。主要候補の中では最も活発に首相の政権運営を批判してきた。８月には参院選大敗を踏まえ、退陣を事実上要求した。

退陣要求から「敬意」に変化した背景には、陣営の助言がある。ベテラン議員は首相が掲げた防災庁創設を小林氏が否定したことを挙げ、「首相の取り組みを全否定するな」と伝えたという。小林氏の視野に石破票があるのは間違いない。

「石破降ろし」をけん引した旧茂木派の茂木敏充前幹事長も１１日の出馬記者会見で、日米関税交渉などに触れ「率直に（首相を）評価している」と語った。

林芳正官房長官は、政府の要として首相を支えてきた。首相は一貫して林氏の手堅い手腕を高く評価し、「林さんたちのおかげで政権は動いている」と周辺に繰り返し強調。陣営からは「首相支持層はうちに流れる」との期待が出ている。

一方、悩ましいのが小泉氏だ。米価引き下げで首相と協力しながら、最後は首相公邸で退陣を「説得」した形になり、「首相を踏み台にしてのし上がろうとしている」（旧茂木派中堅）との声がある。小泉氏も意識しているのか、１２日の会見で、公邸を辞去しようとしたら呼び止められたと明かし、「『もう少し話そう』と思っていただけた」とアピールした。

高市氏は１１日に岸田氏と会談した。党を代表するリベラル勢力「宏池会」を率いた岸田氏と政策的な隔たりは大きいが、決選投票もにらんで連携の可能性を探ったとみられる。

首相官邸に入る石破茂首相＝１２日午前、東京・永田町

記者会見する小泉進次郎農林水産相＝１２日午前、同省

