加藤財務相、対中印関税引き上げ「内容控える」＝Ｇ７オンライン会合を開催

先進７カ国（Ｇ７）は１２日夜、オンラインで財務相会合を開き、ロシアから侵略を受けるウクライナの平和実現に向けて議論した。日本から出席した加藤勝信財務相は会合後、財務省内で記者団の取材に応じ、米国がＧ７各国に対し、ロシア産原油を購入するインドと中国に課す関税の大幅引き上げを要請するとの報道について「議論の中身は控える」と述べた上で「今回の議論を踏まえ、事務レベルでよく協議し、必要に応じ大臣会合でも議論する」と説明した。

会議の中で、加藤氏は「Ｇ７をはじめとする国際社会と連携し、ウクライナの公平かつ永続的な平和を実現するため対ロ制裁を継続する」と表明したという。また、ロシア産原油の輸入価格の上限を１バレル＝６０ドル（約８８００円）から４７．６ドル（約７０００円）へ引き下げる新たな制裁に関し、欧州連合（ＥＵ）などに続いて、日本も加わったことを伝えた。

Ｇ７財務相のオンライン会合出席後、記者団の取材に応じる加藤勝信財務相＝１２日午後、財務省

