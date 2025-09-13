勝木隼人が銅、メダル第１号＝東京大会が開幕―世界陸上

Newsfrom Japan

陸上の世界選手権東京大会は１３日、東京・国立競技場で開幕し、３５キロ競歩で男子の勝木隼人（自衛隊）が２時間２９分１６秒で自身初メダルとなる銅を獲得した。今大会の日本勢のメダル第１号。川野将虎（旭化成）は１８位、丸尾知司（愛知製鋼）は２６位だった。エバン・ダンフィー（カナダ）が優勝。

女子は梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）が日本勢最高の１５位だった。混合１６００メートルリレー予選の日本（今泉、井戸、吉津、松本）は３分１２秒０８の日本新記録をマークし、全体８位で決勝に進んだ。女子円盤投げは郡菜々佳（サトウ食品新潟アルビレックス）が予選敗退。

大会は約２００カ国・地域から２０００人以上が参加する見込み。２１日までの９日間で４９種目が行われる。東京では１９９１年以来３４年ぶりで、日本では２００７年大阪大会に続き３度目の開催。

男子３５キロ競歩で、銅メダルを獲得した勝木隼人（左）。中央は、金メダルのダンフィー＝１３日、東京・国立競技場

混合１６００メートルリレー予選でゴールする、日本の第４走者・松本奈菜子（中央）＝１３日、東京・国立競技場

