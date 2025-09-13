小泉氏、総裁選出馬を伝達＝「自民一つに」地元支援者に

Newsfrom Japan

自民党の小泉進次郎農林水産相（４４）は１３日、地元の神奈川県横須賀市で開いた支援者との会合で、石破茂首相の後継を決める総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に出馬する意向を伝えた。「自民党をもう一度一つにし、野党と向き合う」と訴えた。近く記者会見を行い、正式に表明する。

小泉氏の立候補は昨年に続いて２回目となる。総裁選には小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）、高市早苗前経済安保相（６４）、林芳正官房長官（６４）、茂木敏充前幹事長（６９）も出馬し、５人で争う構図となる見通し。知名度の高い小泉氏は現時点で有力候補の一人になりそうだ。

会合後、記者団の取材に応じた後援会幹部によると、小泉氏は「総裁選に挑戦する気持ちを固めた」と報告。「野党と培ってきた信頼関係を生かしながら、この難局で一つでも（政治を）前に進める力になりたい」として、物価高対策や治安対策、安全保障などに取り組む意向を示した。

地元支援者との会合に臨む小泉進次郎農林水産相＝１３日、神奈川県横須賀市（代表撮影）

