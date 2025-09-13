天皇ご一家、被爆体験を傾聴＝養護施設訪問―長崎

Newsfrom Japan

天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは１３日午前、長崎市の被爆者養護施設「恵の丘長崎原爆ホーム」を訪れ、入所者らと交流された。天皇陛下の同園訪問は２００３年以来で、皇后さまと愛子さまは初めて。

ご一家は腰をかがめて、８２～９８歳の８人と目線を合わせて懇談。小川ハツヱさん（８４）には天皇陛下が「どちらで被爆を」などと質問。小川さんは目に涙を浮かべながら当時のことを話し、ご一家は真剣な表情で聞き入った。

春野ハルさん（９８）も自宅が全壊したことなどを伝え、皇后さまは「お家はどの辺りで」と尋ね、陛下は「いろいろ大変な思いをされましたね」といたわった。愛子さまは「（施設で）どのようなことを楽しまれていらっしゃいますか」と質問していた。

両陛下は同日午後、長崎県美術館（同市）を訪れ、第２５回全国障害者芸術・文化祭の作品展を見学。熊本市の渡辺義紘さん（３５）が恐竜の繊細な切り絵制作を実演し、陛下は「手先が本当に器用で」と驚いていた。

両陛下は１４日、佐世保市で開かれる国民文化祭と障害者芸術・文化祭の開会式に出席する。１泊２日で戦後８０年関係の日程に同行した愛子さまは１３日夕、帰京した。

被爆者養護施設「恵の丘長崎原爆ホーム」を訪れ、入所者と懇談される天皇、皇后両陛下と長女愛子さま＝１３日午前、長崎市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]