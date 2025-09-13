万博来場者２２００万人突破へ＝運営収支黒字化の見通し―閉幕まで１カ月で駆け込み

Newsfrom Japan

大阪・関西万博は１３日、開幕から５カ月が経過し、会期は残り１カ月となった。１１日までの一般来場者数の累計は約１８５４万人（速報値）。１０月１３日の閉幕を控えた駆け込みで増加する傾向にあり、このまま推移すれば、運営費の「採算ライン」の目安となる２２００万人を突破し、収支は黒字化となる見通しだ。

直近１週間（５～１１日）の来場者数は１日平均約１７万７０００人と、前週（８月２９日～９月４日）の約１５万３０００人と比べ増加。６日には開幕以来最多の約２１万人が訪れた。協会の石毛博行事務総長は８日の記者会見で「猛暑の中でも多くの方が万博会場に来た。大変うれしく思う」と話した。

協会はピーク時の人数を「２２万７０００人」と見込むが、会期末に向け、最大で何人受け入れるかについては検討中だ。

２００５年の愛知万博では、目標の１５００万人を大きく上回る約２２０５万人が来場した。日本総合研究所関西経済研究センターの藤山光雄所長は、愛知万博と同じペースで会期末まで来場者数が右肩上がりとなった場合、２５００万人超に達すると予想。「９月下旬からは真夏の暑さが和らぐ」として、今後のさらなる増加につながると分析する。

万博運営費は１１６０億円で、９６９億円を入場券収入で賄う計画。５日までの累計販売枚数は約２０７０万枚に上り、入場券ベースで黒字化の目安となる１８００万枚を大幅に上回る。協会は台風などによる想定外の支出に備え、目標とする２３００万枚の達成を目指す。

開幕当初利用率が低迷した来場者専用駐車場の収支は「最大５０億円の赤字になる」（協会幹部）とみられる。ただ、入場券やグッズの販売が好調なことから、同幹部によると、最終的な運営費収入は１１６０億円を上回る見通しだ。

閉幕まで残り１カ月となり、来場者で混雑する大阪・関西万博会場の東ゲート付近＝１３日午前、大阪市此花区

閉幕まで残り１カ月となり、来場者で混雑する大阪・関西万博会場＝１３日午前、大阪市此花区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]