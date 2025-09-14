林官房長官、１６日に出馬表明＝自民総裁選、３回目の挑戦

Newsfrom Japan

林芳正官房長官（６４）は１６日、石破茂首相の後継を決める自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に出馬する意向を表明する。関係者が１４日、明らかにした。記者団の取材に応じ、立候補を決めた理由などについて説明する。林氏の総裁選出馬は３回目。

総裁選にはこれまで、茂木敏充前幹事長（６９）と小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）が立候補する方針を表明。小泉進次郎農林水産相（４４）も、周辺や地元支援者に出馬の意思を伝えている。高市早苗前経済安保相（６４）も今週記者会見を開いて挑戦する考えを明らかにする予定だ。

林氏の総裁選出馬は２０１２年と２４年の前回に続き３回目。昨年は１回目の投票で４位にとどまり、決選投票に進めなかった。

林氏は１９９５年に参院山口選挙区で初当選。５期目の途中の２１年衆院選で山口３区にくら替えし当選した。現在衆院２期目。農水相や外相を歴任し、２３年１２月に岸田内閣で官房長官に就任。２４年１０月発足の石破内閣でも再任された。

林芳正官房長官

