羽田の保安検査員逮捕＝乗客から現金窃盗容疑―警視庁

東京・羽田空港の保安検査場で、手荷物検査の際に乗客の現金を盗んだとして、警視庁東京空港署は１５日までに、窃盗容疑で、保安検査員の松本龍容疑者（２１）＝東京都大田区東糀谷＝を逮捕した。「現金を盗むスリルを味わいたかった。仕事がきつく、辞めようと考えて生活の足しにしようと思った」と容疑を認めている。

同署によると、同容疑者は４月から都内の警備会社に就職し、日本航空からの委託で、保安検査場で乗客を手荷物検査へ誘導する業務を担当していた。同署は同容疑者が８月ごろ以降、同様の手口で７０～８０人から現金計約１５０万円を盗んだとみて関連を調べている。

逮捕容疑は１３日午後６時２５分ごろ、羽田空港第１ターミナルの保安検査場で、乗客の男性が目を離した隙に荷物を整えるふりをし、手荷物検査のためトレーに置かれた現金９万円を盗んだ疑い。

