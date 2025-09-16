元交際相手の女、殺害認める＝多摩川男性遺体―横浜地裁

Newsfrom Japan

川崎市多摩区の多摩川で２０２３年１２月、スーツケースの中から男性の遺体が発見された事件で、殺人などの罪に問われた男性の元交際相手の無職西高舞被告（３３）の裁判員裁判の初公判が１６日、横浜地裁（佐藤卓生裁判長）であり、同被告は起訴内容を認めた。

検察側は冒頭陳述で、「被害者に殺されるほどの落ち度はない」と指摘。同被告は重要な役割を果たし、「計画性が高く、強固な殺意に基づいていた」とした。

弁護側は、被害者が動画配信で同被告や家族を批判したことなどから、被害者にも落ち度があったと主張した。

起訴状によると、西高被告は家族らと共謀し、２３年１２月１５～１６日、東京都大田区のアパートで、元交際相手の原唯之さん＝当時（４６）＝に睡眠薬入りの飲料を飲ませて眠らせた上、首を絞めて殺害。遺体をスーツケースに入れて多摩川河川敷に遺棄したなどとされる。

事件を巡っては、殺人などの罪に問われた父親（５４）と、西高被告と交際していた男（４１）が今年７月、横浜地裁でそれぞれ懲役１３年と懲役１５年を言い渡され、いずれも控訴した。

横浜地裁＝横浜市中区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]