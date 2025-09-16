「日本語パートナーズ」インドにも＝初の長期派遣、文化交流担う

Newsfrom Japan

【ニューデリー時事】インド・ニューデリーで１５日、国際交流基金の事業「日本語パートナーズ（ＮＰ）」として日本から派遣された５人の壮行会が開かれた。５人はデリー首都圏の中等教育機関で６カ月間、日本語教師の支援や日本文化の紹介を担う。

ＮＰの活動地域はこれまで東南アジアが中心だった。南アジアに数カ月以上派遣されるのは今回が初めて。インドへの長期派遣は今年から１０年間にわたって継続的に実施される予定。８月の日印首脳会談で申し合わせた両国の人材交流拡大の一環。

教員を目指しているという千葉県の大学４年岸広翔さん（２１）は「日印の架け橋になれるよう最善を尽くす」とあいさつした。福岡県の大学２年高木胡音里さん（２３）は以前インドを訪れた際、同国の食文化や活気ある人柄などに魅了され、応募を決めた。文化交流を通じ「素の日本を見せていきたい」と意気込んだ。

１５日、インド・ニューデリーの日本大使館で開かれた「日本語パートナーズ（ＮＰ）」５人（前列）の壮行会

