スズキ、「ｅビターラ」来年１月発売＝初のＥＶ、欧州に続き国内投入

スズキは１６日、同社初の電気自動車（ＥＶ）「ｅビターラ」を国内で来年１月１６日に発売すると発表した。価格は３９９万３０００円からで、補助金を使えば３１２万３０００円からとなる。ＥＶで後発組のスズキは、２０３０年度までに国内で６モデルを投入し巻き返しを図る計画で、その第１弾。東京都内で記者会見した鈴木俊宏社長は「新しい市場を切り開くモデルになると確信している」と意気込んだ。

ＥＶ市場が世界的に減速する中、鈴木社長は国内での成長性について「なかなか厳しい」と指摘した。一方で、脱炭素化に向けて、地域や市場の特性に応じて多様な選択肢を提供する必要があると強調。「ＥＶの機能を理解していただき、適正な価格で買ってもらいたい」と語った。

ｅビターラは、小型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプで、二輪駆動と四輪駆動がある。一回の充電で走れる航続距離は二輪駆動で４３０キロ以上。安価で安全性が高いとされるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの採用が特長。既に欧州で販売しており、インドでも展開する予定だ。

スズキ初の電気自動車（ＥＶ）「ｅビターラ」について会見で説明する鈴木俊宏社長＝１６日午前、東京都港区

スズキ初の電気自動車（ＥＶ）「ｅビターラ」と写真に納まる鈴木俊宏同社社長＝１６日、東京都港区

