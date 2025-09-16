西武池袋、「デパ地下」再始動＝スイーツ拡充、新規２５店

Newsfrom Japan

そごう・西武は１６日、大規模改装中の西武池袋本店（東京都豊島区）にリニューアルオープンする地下１階食品売り場を報道陣に公開した。１７日に営業を始める。スイーツを中心に、２５の新規店のほか、既存店も装いを新たにし、再始動する。

寺岡泰博店長は「『デパ地下』の再開を求める声は多かった。期待値に応えられる体制になった」と自信を示した。

目玉は、品ぞろえを拡充したケーキ。関東初進出となる人気洋菓子店「シェ・シバタ」など１０店が加わる。

改装前から出店していた日本各地の銘菓を扱う「卯花墻（うのはながき）」は、手軽に購入できるバラ売りの商品や日替わりスイーツを強化。常連客だけでなく、百貨店スイーツになじみの薄い若者の取り込みも狙う。

池袋本店は、「ヨドバシカメラ」の出店で百貨店の売り場面積が半減。３階の化粧品売り場は改装を終え７月に開業、今月２５日には地下２階の総菜売り場もオープンする。弁当に特化した売り場も１０月以降、地下１階に開業予定で、全面再開は来年１月以降を目指している。

リニューアルされた西武池袋本店地下１階に出店した人気洋菓子店「シェ・シバタ」＝１６日午前、東京都豊島区

リニューアルされた西武池袋本店地下１階の日本各地の銘菓を扱う「卯花墻（うのはながき）」＝１６日午前、東京都豊島区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]