８月訪日客、３４２万人＝同月で最多、根強い日本人気で―政府観光局

日本政府観光局が１７日発表した８月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比１６．９％増の３４２万８０００人となった。同月として過去最多を更新し、初めて３００万人を超えた。

旅行先としての日本の人気が続き、学校休暇に合わせた来日が増えた。中国や台湾、ベトナム、米国を中心とした訪日客が全体を押し上げた。一方、日本で地震が起きるといううわさがＳＮＳで拡散された香港からの訪日客は５月から４カ月連続で前年同月より減少している。

国・地域別では中国が最も多く、３６．５％増の１０１万８６００人。次いで韓国が８．０％増の６６万９００人、台湾が１０．０％増の６２万７００人、香港が８．３％減の２２万６１００人と続いた。

中国の１～８月までの訪日客数は６７１万人を超え、前年同期比で４６．１％伸びた。観光庁の村田茂樹長官は「航空便の座席数の増加や円安が寄与している。２０～４０代の若年層や家族層の旅行需要が高い」と指摘。その上で「２０～４０代をメインターゲットにリピーターや高所得者層の訪日、地方誘客を推進する」と述べ、戦略的に取り組みを進める考えを示した。

また、８月に海外に出国した日本人数（推計値）は、前年同月比１４．７％増の１６４万８３００人となった。（了）

