佐藤文隆さん死去＝ブラックホール研究で業績
日本を代表する理論物理学者の一人で、ブラックホールの解明に業績を残した京都大名誉教授の佐藤文隆（さとう・ふみたか）さんが１４日午前０時５６分、細菌性肺炎のため京都市内の病院で死去した。８７歳。山形県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男理郎（りろう）さん。
故湯川秀樹博士に憧れて物理学者の道を志した。京都大理学部助教授を務めていた１９７２年、当時大学院生だった冨松彰・名古屋大名誉教授と共に、アインシュタインの一般相対性理論に基づいてブラックホールの構造を解明する「トミマツ・サトウ解」を発見した。
７４年京都大教授。同大基礎物理学研究所長、理学部長などを歴任。日本物理学会の会長や湯川記念財団理事長なども務めた。
一般向けに宇宙や物理学の魅力を伝える書籍も多数執筆した。７３年に仁科記念賞、９９年に紫綬褒章、２０１３年に瑞宝中綬章を受けた。
