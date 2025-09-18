元行員に懲役１２年求刑＝検察側「前代未聞の犯行」―三菱ＵＦＪ貸金庫窃盗・東京地裁

Newsfrom Japan

三菱ＵＦＪ銀行の貸金庫から顧客の現金や金塊を盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員山崎由香理被告（４７）の公判が１８日、東京地裁（小野裕信裁判官）であった。検察側は「前代未聞の犯行」として懲役１２年を求刑。弁護側は懲役５年が相当と訴え、結審した。判決は来月６日。

検察側は論告で、２０２０年ごろからの顧客７０人の被害総額は約１４億円に上ると指摘。動機については外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）や競馬で出した多額の負債を補うためだったとした。

その上で、営業時間外に盗みに入り、貸金庫の開閉記録が残らないようパソコンの電源を切るなど発覚を免れようとしており、「巧妙で常習性も顕著。勤務先や顧客の信頼を裏切る非常に悪質なものだ」と非難した。

弁護側は最終弁論で、山崎被告が事件当時、精神的に不安定だった上、犯行は計画的ではなく悪質とは言えないと主張。「再犯の可能性は低く、更生は十分に期待できる」と情状酌量を求めた。

山崎被告は最終意見陳述で「大変申し訳ありませんでした」と謝罪し、「罪をしっかり償って、少しでも多くの弁済に向けて早期に社会復帰したい」と述べた。

貸金庫からの窃盗事件が起きた三菱ＵＦＪ銀行練馬支店＝１月７日、東京都練馬区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]