次の総裁、小泉氏２３％でトップ＝２位は高市氏２１％―時事世論調査、自公政権の継続・下野拮抗

時事通信の９月の世論調査で、自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）を巡り、次の総裁として誰がふさわしいと思うか尋ねたところ、小泉進次郎農林水産相（４４）が２３．８％でトップだった。高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が２１．０％で続いた。

調査は１２～１５日に実施し、昨年９月の総裁選に立候補した９人のうち、石破茂首相を除く８人から１人を選んでもらった。

林芳正官房長官（６４）と茂木敏充前幹事長（６９）が５．９％で３位タイ。小林鷹之元経済安保相（５０）は３．１％で５位だった。今回は出馬の意向を示していない河野太郎元外相の２．８％、上川陽子前外相の１．４％、加藤勝信財務相の０．９％が続いた。

自民支持層に限ると、小泉氏３１．８％、高市氏１９．７％とトップ２人の差が開いた。３位は茂木氏の１１．１％、４位は林氏の７．６％、５位は小林氏の３．５％だった。

自民、公明両党は衆参両院で過半数を割っており、総裁選が終われば、政局の焦点は新政権の枠組みに移る。どのような政権の在り方を今後期待するか聞いたところ、「自公政権が継続」の１６．５％と「自公政権が下野して政権を交代」の１５．３％が拮抗（きっこう）した。以下、自公政権に「国民民主党が参加」１１．６％、「立憲民主党が参加」１０．９％。「日本維新の会が参加」９．４％、「参政党が参加」７．１％の順だった。

政党支持率は自民が前月比１．４ポイント増の１７．１％で首位。参政が同１．７ポイント減の５．９％で続き、野党１位を維持した。立民は同０．２ポイント減の５．３％、国民民主は同３．４ポイント減の３．４％だった。以下、公明３．０％、維新２．０％、共産党１．８％、日本保守党１．６％、れいわ新選組１．４％、チームみらい０．６％だった。社民党は回答がなかった。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施した。有効回収率は５８．１％だった。

小泉進次郎農林水産相（写真左）と高市早苗前経済安全保障担当相

