ＥＤ治療薬、初の市販化了承＝エスエス製薬「シアリス」―薬剤師の指導条件・厚労省部会

厚生労働省の専門部会は１８日、エスエス製薬（東京都新宿区）が申請した勃起不全（ＥＤ）治療薬「シアリス」について、市販化を了承した。パブリックコメント（意見公募）を経て厚労相から承認を受ければ、薬剤師の指導を条件に初めてＥＤ治療薬が薬局で購入できるようになる。

同社は、ＥＤは少子化の一因となるなど社会に与える影響は大きく、市販化をきっかけとして、治療の機会が広がることが見込めるとしている。

ＥＤ治療薬の入手には現在、医師の診断と処方箋が必要。製造元の日本新薬（京都市）から権利許諾を受けたエスエス製薬が、スイッチＯＴＣ（一般用医薬品）化を申請した。

部会は市販化に当たり、対象を１８歳以上の男性に限定。研修を受けた薬剤師から対面で指導を受けて購入する。改正医薬品医療機器法の施行が見込まれる来年５月以降は、薬剤師の説明を受けた上でオンライン購入も可能となる。

勃起不全（ＥＤ）治療薬の「シアリス」（日本新薬提供）

