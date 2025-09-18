中島、男子４００で６位＝田中、女子５０００決勝へ―世界陸上

Newsfrom Japan

陸上の世界選手権東京大会第６日は１８日、東京・国立競技場で行われ、男子４００メートル決勝で中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒６２で６位入賞を果たした。同種目の日本勢では、１９９１年東京大会で７位に入った高野進を上回る過去最高位。

女子５０００メートル予選で田中希実（ニューバランス）は１４分４７秒１４の１組５着で２０日の決勝に進んだ。決勝進出は４大会連続。１万メートル６位の広中璃梨佳（日本郵政グループ）、山本有真（積水化学）は敗退した。

２００メートル準決勝に臨んだ男子の鵜沢飛羽（ＪＡＬ）は２０秒２３の１組６着で敗退。女子の井戸アビゲイル風果（東邦銀行）も２３秒１５の１組８着で決勝に進めなかった。同８００メートル予選の久保凜（東大阪大敬愛高）、同走り高跳び予選の高橋渚（センコー）も敗退した。

女子４００メートルはシドニー・マクラフリンレブロニ（米国）が、世界歴代２位で大会新記録の４７秒７８をマークし優勝した。

男子４００メートルで６位入賞し、笑顔の中島佑気ジョセフ＝１８日、東京・国立競技場

女子５０００メートル予選、力走する田中希実＝１８日、東京・国立競技場

女子４００メートル決勝、力走する米国のマクラフリンレブロニ＝１８日、東京・国立競技場

