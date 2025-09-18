ネット不正送金４２億円＝フィッシング急増、過去最悪ペース―警察庁

Newsfrom Japan

警察庁は１８日、２０２５年上半期（１～６月）のサイバー空間を巡る脅威情勢を公表した。インターネットバンキングの口座から不正送金された被害額は約４２億２４００万円で、前年同期比約７割増と上半期では過去最悪ペース。通年で最多だった２３年（約８７億３０００万円）を上回る恐れもあり、同庁が注意を呼び掛けている。

被害の大半が企業や金融機関を装ったメールで偽サイトに誘導し、ＩＤやパスワードを盗み取る「フィッシング」から始まっており、金融機関などでつくる「フィッシング対策協議会」のまとめでは、上半期の報告件数は１１９万６３１４件に上った。前年同期比約２倍で、過去最多の２４年の年間１７１万８０３６件を超えるペースという。

同庁などによると、３～５月には証券会社をかたるフィッシングメールが急増し、５月には７万件を超えた。上半期のネット証券口座への不正アクセスは１万３１２１件、口座乗っ取りなどによる不正売買額は計約５７８０億円に上った。

このほか、取引金融機関を装って企業に電話し、口座情報を聞き出し不正送金する「ボイスフィッシング」の被害が２～４月に急増。対策で被害は止まっているが、警察庁は新たな手口も含め、引き続き警戒が必要としている。

警察庁＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]