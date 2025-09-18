麻生・岸田氏「勝ち馬」見極め＝有力候補が相次ぎ面会―自民総裁選

Newsfrom Japan

自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）では麻生太郎最高顧問（元首相）と岸田文雄前首相の対応が注目されている。いずれも支持候補を明確にしていないものの、決選投票になれば数十人規模の議員票を動かす実力を持っているためだ。総裁選の構図が固まる中、各候補が面会を求める２人の首相経験者は「勝ち馬」を見極めている。

有力候補とされる高市早苗前経済安全保障担当相と小泉進次郎農林水産相は１８日、国会内の麻生氏の事務所をそれぞれ訪ね、立候補すると報告した。高市氏と約１５分面会した麻生氏は「明るく元気に頑張れ」と激励。高市氏からの政策面での相談に応じているという。

麻生氏は小泉氏と約３０分会談。関係者によると「俺だったらお前の年齢（４４歳）で『火中の栗』は拾わない」と笑顔で応じた。麻生氏は小泉氏を「前よりはよくなっている」と評価しつつも、支持する考えは示していないという。

小泉氏は１８日に岸田氏とも会談し、出馬を報告。高市氏は１１日に岸田氏といち早く会い、「出馬する方向で考えている」と伝えていた。

麻生氏は党内で唯一存続する麻生派（４３人）を率い、岸田氏は旧岸田派の議員（約４０人）に今も一定の発言力を持つ。ただいずれの「派閥」もまとまって行動しているわけではなく、麻生派は高市氏と小林鷹之元経済安保相らに、旧岸田派は小泉氏と林芳正官房長官らの支持に分かれている。

それでも「ポスト石破」候補が首相経験者への配慮を欠かさないのは、議員票の割合が大きくなる決選投票となった場合、その意向が勝敗を左右するとみているためだ。昨年の前回総裁選では、初回投票で高市氏が首位に立ったが、決選投票で旧岸田派が石破茂首相の支持に回り、逆転された。麻生氏はこの決選投票で「石破首相」を阻止しようと高市氏を支持した。

麻生派の幹部は１９日にも対応を協議する。同派中堅は「勝ち馬に乗らないといけない」と述べ、新総裁の下での主流派入りを狙う。岸田氏について、周辺は「決選投票となれば、麻生氏と歩調を合わせる可能性はある」と語った。両氏とも最後まで情勢を注視する方針だ。

一方、菅義偉副総裁（元首相）は前回総裁選に続き小泉氏を全面支援する。菅氏は１８日に小泉氏と会談し、党内情勢を巡り意見を交わした。菅氏は一部の無派閥議員に強い影響力を持つ。小泉陣営の選挙対策本部長に就く加藤勝信財務相は菅内閣で官房長官を務めていた。

衆院本会議に臨む自民党の（左から）麻生太郎最高顧問、菅義偉副総裁、岸田文雄前首相＝２０２４年１１月１１日、国会内

自民党総裁選に出馬する意向を表明し、報道陣の取材に応じる自民党の高市早苗前経済安全保障担当相（右端）＝１８日午後、国会内

