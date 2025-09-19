スポーツ庁長官に河合氏＝パラリンピアンで初

Newsfrom Japan

文部科学省は１９日、パラリンピック競泳（視覚障害）男子金メダリストで日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）委員長の河合純一氏（５０）がスポーツ庁長官に就任すると発表した。１０月１日付。２０２０年から務めた室伏広治氏（５０）は任期満了により今月３０日付で退任する。

スポーツ庁長官は、初代の鈴木大地氏（５８）から２代続けて五輪金メダリストが務め、パラリンピック経験者は初めて。

河合氏は静岡県出身。１９９２年バルセロナ大会からパラリンピック６大会に連続で出場し、金五つを含む２１個のメダルを獲得した。２０年にＪＰＣ委員長に就任し、２１年夏の東京パラ、２２年冬の北京パラでは日本選手団団長を務めた。

林芳正官房長官は記者会見で「選手としての競技実績、中学校教員としての教育活動経験、ＪＰＣにおける組織マネジメント経験などを有し、スポーツ関連施策を推進していく上で、河合氏が最適任と判断した」と述べた。

河合純一氏 日本パラリンピック委員会委員長（日本パラリンピック委員会提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]