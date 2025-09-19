小泉氏、２０日出馬会見＝河野氏が支援表明―自民総裁選

Newsfrom Japan

自民党の小泉進次郎農林水産相（４４）は２０日に記者会見し、石破茂首相の後継を決める党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を正式に表明する。物価高対策を含む経済政策や党改革、野党との関係などについて基本的な姿勢を示す見通し。関係者が１９日、明らかにした。

小泉氏の総裁選立候補は昨年に続いて２回目。記者会見は２０日午前１０時半から東京都内で行う。

一方、河野太郎元外相は１９日、自身の出馬を見送り、小泉氏を支援すると表明した。都内で記者団に「解党的出直しができる人は誰か考えたとき、小泉氏が最もふさわしい」と理由を説明した。

河野氏は、小泉氏について「さまざま難しい場面で火中の栗を自ら拾いに行く胆力がある」と評価。支援の意向を直接伝えたと明かした上で「できることは何でも一生懸命やっていきたい」と強調した。

小泉氏は同日の閣議後会見で、河野氏の支援表明について「今までも改革志向を持つ同志としてさまざまな政策を進めてきた。大変心強い」と述べた。

首相官邸に入る小泉進次郎農林水産相＝１９日午前、東京・永田町

記者団の取材に応じる河野太郎元外相＝１９日午前、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]