万博来場者、２０００万人突破＝閉幕前で連日２０万人超―協会

日本国際博覧会協会は１９日、大阪・関西万博の１８日までの一般来場者数（速報値）が累計で約２００３万７０００人となったと明らかにした。開幕１５９日目で２０００万人を突破した。来月１３日の閉幕まで残り１カ月を切る中、駆け込みで訪れる人が急増し、来場者は連日２０万人を超えている。

２００５年愛知万博では、開幕１７６日目に２０００万人を突破しており、今回はこれを上回るペースでの大台到達となった。協会によると、１日の来場者数は今後も２０万人規模で推移する見通し。

２０００万人を達成した１８日には、遠方から初めて来場した人の姿も目立った。友人と訪れた那覇市の会社員女性（２６）は「混雑がすごい」と疲れた様子。青森県弘前市の会社役員男性（６９）は「並んでいるだけで帰る時間になってしまう。仕方ないのだろうけど」と汗をぬぐった。

一方、パビリオンの事前予約は全て外れたものの、お目当てだったイエメンのアクセサリーを購入できたという金沢市の無職女性（７６）は「希望のものに出会えたからうれしい」と笑顔。東京都板橋区のパート女性（５７）は「混雑しているものと思って来ているから、十分楽しめた」と満足した様子で話した。

閉幕を控え、駆け込みで多くの来場者が訪れる大阪・関西万博の会場シンボル「大屋根リング」＝１８日、大阪市此花区

多くの来場者で混雑する大阪・関西万博会場＝１８日、大阪市此花区

