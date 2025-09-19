北口榛花、決勝進出ならず＝男子２００、ライルズ４連覇―世界陸上

Newsfrom Japan

陸上の世界選手権東京大会第７日は１９日、東京・国立競技場で行われ、女子やり投げ予選で前回覇者の北口榛花（ＪＡＬ）は６０メートル３８でＡ組８位、全体１４位に終わり、上位１２人で争う決勝に進めなかった。６０メートル４９で全体１３位の上田百寧（ゼンリン）、全体３０位の武本紗栄（オリコ）も敗退した。

２００メートル決勝の男子はノア・ライルズ（米国）が１９秒５２で勝ち、ウサイン・ボルト（ジャマイカ）に並ぶ４連覇。女子はメリッサ・ジェファーソン（米国）が２１秒６８で制し、２０１３年のシェリーアン・フレーザープライス（ジャマイカ）以来となる１００メートルとの２冠を達成した。

４００メートル障害の男子はライ・ベンジャミン（米国）が４６秒５２で初制覇。女子はフェムケ・ボル（オランダ）が５１秒５４で２連覇を果たした。男子５０００メートル予選の森凪也（ホンダ）は敗退。

女子やり投げ予選、北口榛花の１投目＝１９日、東京・国立競技場

男子２００メートル決勝、ゴールする米国のライルズ（中央）＝１９日、東京・国立競技場

女子２００メートルで優勝した米国のメリッサ・ジェファーソン（右から２人目）＝１９日、東京・国立競技場

女子４００メートル障害決勝、力走するオランダのフェムケ・ボル（右）＝１９日、東京・国立競技場

