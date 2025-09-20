小泉氏「党立て直しの先頭に」＝出馬正式表明、補正提出―自民総裁選

Newsfrom Japan

自民党の小泉進次郎農林水産相（４４）は２０日午前、東京都内で記者会見し、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）について「自民を立て直す先頭に立つ決意で挑戦する」と述べ、立候補を正式に表明した。首相に就任した場合、物価高に対応するため「直ちに経済対策を検討し、２０２５年度補正予算案を臨時国会に提出する」と打ち出した。

所得税の課税最低ライン「年収の壁」については、２６年度以降も引き上げを進める考えを明言。与野党で合意しているガソリン税の暫定税率廃止を速やかに実施する方針も示した。

また、３０年度までに平均賃金１００万円増の目標を掲げた。一方、与党が参院選で公約した現金給付に関しては「やりたくても現実は難しい状況だ」と否定的な姿勢をにじませた。

与党は衆参両院で過半数を失っている。小泉氏は「野党に幅広く政策協議を呼び掛ける」と強調。その上で、連立政権の枠組みに関して「在り方の議論を深めていく」と述べた。

靖国神社参拝を巡っては「首相になったら適切に判断していく」と述べるにとどめた。

記者会見で自民党総裁選への出馬を表明する小泉進次郎農林水産相＝２０日午前、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]