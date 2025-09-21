石破首相、因縁の麻生氏と並ぶ＝在職日数、２３日で３５８日

Newsfrom Japan

石破茂首相の在職日数は２３日で３５８日となり、麻生太郎元首相と並ぶ。昨年１０月に就任した首相は直後の衆院選で与党過半数割れの惨敗を喫し、当初は短命政権に終わるとの見方が強かった。参院選敗北で退陣表明に追い込まれたが、２４日に通算在職日数は戦後就任の首相３６人中２６位となる。

林芳正官房長官は１９日の記者会見で、首相の在職日数への所感を問われ、「首相は自民党総裁として残された時間、全身全霊で課題に取り組む」と強調。首相周辺は「ワースト１０を抜け出せた」と安堵（あんど）の表情をのぞかせた。

石破氏と麻生氏は因縁の間柄だ。麻生政権時代の２００９年、自民が東京都議選で敗北すると、石破農林水産相（当時）は総裁選前倒しを主張し、麻生首相（同）の退陣を事実上要求。以来、麻生氏は石破氏に距離を置き続けている。

日本プロスポーツ大賞の授賞式に出席した石破茂首相（右）と自民党の麻生太郎最高顧問＝１月２９日、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]