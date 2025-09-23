日米韓外相、北朝鮮の非核化目指す＝中国念頭、現状変更に反対

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】国連総会に出席するためニューヨークを訪問した岩屋毅外相は２２日午後（日本時間２３日未明）、ルビオ米国務長官、韓国の趙顕外相と会談し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮の非核化を目指す方針を盛り込んだ共同声明を発表した。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、インド太平洋地域でのあらゆる現状変更の試みに反対する姿勢を強調した。

共同声明は、日米韓３カ国で対北朝鮮での連携をさらに強化することで一致。「北朝鮮の完全な非核化に対する確固たるコミットメント」を再確認し、ロ朝間の軍事協力拡大への「深刻な懸念」を表明した。外貨獲得の手段であるサイバー攻撃についても、民間部門と連携して対応することを明確にした。

中国に関しては、名指しは避けたものの、南シナ海における不法な海洋権益に関する主張に反対するとともに、「台湾周辺での一層頻繁になっている安定を損なう活動」への懸念を示した。米国が核能力を含む軍事力を基に、日韓の防衛に強く関与すると改めて表明した。

ニューヨークで会談した岩屋毅外相（左）、ルビオ米国務長官（中央）、韓国の趙顕外相（外務省提供・時事）

