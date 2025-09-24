米国内にＡＩデータセンター新設＝計５カ所、オープンＡＩやＳＢＧなど

Newsfrom Japan

【シリコンバレー時事】米オープンＡＩとソフトバンクグループ（ＳＢＧ）、米オラクルは２３日、テキサス州などに人工知能（ＡＩ）データセンターを５カ所新設する計画を発表した。１月に公表した、米国内のＡＩインフラに４年間で最大５０００億ドル（約７３兆９０００億円）を投資するスターゲート計画の一環。

発表では、オープンＡＩとＳＢＧがオハイオ州ローズタウンとテキサス州ミラム郡にそれぞれ１カ所、オープンＡＩとオラクルがテキサス州シャックルフォード郡など３カ所にセンターを建設する。既に建設中の拠点を含めると、投資額は今後３年間で４０００億ドルに達し、当初の投資目標を前倒しで達成する見込みだという。

ＳＢＧの孫正義会長兼社長は声明で、「ＡＩが人類を前進させる新たな時代への道を切り開いている」と述べた。

ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長＝７月１６日、東京都内（ＥＰＡ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]