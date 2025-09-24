戦後８０年見解、来月公表で調整＝石破首相、自民総裁選後に

Newsfrom Japan

石破茂首相は戦後８０年に関する「見解」を１０月４日投開票の自民党総裁選後に公表する方向で調整に入った。見解の内容が総裁選に影響するのを避けるためで、同月中に見込まれる首相退任までの発表に向けて調整する。政府関係者が２４日、明らかにした。

首相は、悲惨な戦争を二度と繰り返さないためには先の大戦に至った経緯や当時の国内の政治状況などの検証が必要との立場。こうした内容を盛り込んだ戦後８０年見解の取りまとめに意欲を示している。

党内の保守系議員は、将来世代に「謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」とした故安倍晋三元首相の７０年談話を評価。石破首相による見解公表は歴史問題の再燃につながりかねないと批判してきた。

首相としては総裁選後の公表とすることで党内の反発が激化しないよう配慮した形だ。見解では安倍氏を含む歴代首相が示した歴史認識を継承する立場を示す見通し。

石破茂首相＝１９日、首相官邸

