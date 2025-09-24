石破首相、対イスラエル「新たな対応も」＝安保理改革、早急に結論を―国連演説

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】石破茂首相は２３日（日本時間２４日）、国連総会の一般討論演説に臨んだ。イスラエルに対し、パレスチナとの「２国家解決」の道を閉ざす行動を続ければ「新たな対応を取る」と警告し、パレスチナの国家承認を早期に行う可能性を示唆。創設から８０年となる国連の安全保障理事会改革について「早急に結論を得る責任がある」と提起した。

首相は国家承認について「するか否かではなく、いつするかの問題だ」と強調。イスラエル軍のガザ市への地上侵攻を「この上なく強い言葉で非難する」と述べ、即時停止を要求した。

安保理について「十分に機能を発揮できていない」と指摘。「その最たる例がロシアによるウクライナ侵略だ」と述べ、常任理事国のロシアによる拒否権乱用に懸念を示した。常任・非常任理事国の拡大を「今こそ断行しなければならない」と表明した。

国連総会で一般討論演説を行う石破茂首相＝２３日、ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

