東京ゲームショウ開幕＝過去最多１１４０社出展―千葉・幕張メッセ
世界有数のゲーム見本市「東京ゲームショウ２０２５」が２５日、千葉市の幕張メッセで開幕した。海外企業を含め、過去最多の約１１４０社が出展。一般公開は２７、２８日の２日間で、最新のゲーム機や新作ソフトが展示されるほか、実際にプレーできるコーナーも充実させた。
セガは、２５日発売のレースゲーム「ソニックレーシング クロスワールド」を披露。スクウェア・エニックスのブースでは、来月発売するリメーク版「ドラゴンクエストI＆II」など、５タイトルを試せる。
大手メーカー以外に、少人数のチームが制作した「インディーゲーム」も海外勢を含めて多数出展。ホラーやパズルなどさまざまなジャンルの個性的な作品が並ぶ。
主催者側は、期間中２５万人規模の来場を見込む。公式インフルエンサーやユーチューバーも参加し、ライブ配信などを通じてイベントの様子を発信する。
