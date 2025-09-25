シリア男性の難民認定義務付けず＝政権崩壊受け、国処分は取り消し―名古屋高裁

Newsfrom Japan

母国で兵役を免れて反政府運動を続け、２０１９年に来日した愛知県在住のシリア人男性が、難民不認定処分を取り消した上で、国に認定を義務付けるよう求めた訴訟の控訴審判決が２５日、名古屋高裁であった。吉田彩裁判長（新谷晋司裁判長代読）は、訴えを認めた一審名古屋地裁判決を変更。処分取り消しは維持したが、審理中にアサド政権が崩壊したことから義務付けは認めなかった。

判決は入管当局に審査を差し戻す内容で、男性の代理人弁護士は「男性をまた不安定な地位に置くものだ」と批判。男性は「テロリストの背景を持つ現政権側からも迫害を受けてきた。私の正しさが認められるまで裁判で闘う」と訴えた。

一審は昨年５月、シリア政府軍が無差別兵器の使用など戦争犯罪や人道への罪を犯し、兵役忌避者は弾圧対象として過酷な扱いを受ける恐れがあると指摘。男性が帰国した場合は「逮捕、拘禁後、意に反して兵役に就かされて前線に送られたり、戦争犯罪などに関与させられたりする恐れがあった」と判断し、難民に当たると認定した。

これに対し、吉田裁判長は一審と同様に不認定処分は違法としたが、昨年末のアサド政権崩壊以降は治安機関が解体され、難民が帰還しているなどと指摘。「難民認定すべきことが明白かつ当然とは言えない」として、義務付け請求を退けた。

一、二審判決によると、男性は内戦を機に政府批判を強め、徴兵猶予を受けつつ、経営する会社の事務所で反政府集会を開催するなどした。治安機関にたびたび拘束され、１９年に商用目的で出国。来日後間もなく資産凍結や徴兵猶予の却下が判明し、政府に難民申請したが不認定処分となり、２１年に提訴した。

出入国在留管理庁の話 主張が一部認められず、判決内容を精査し適切に対応したい。

