ふるさと納税、４市町を除外＝岡山・総社市など、基準違反で―総務省

Newsfrom Japan

総務省は２６日、ふるさと納税の返礼品の基準に違反したとして、岡山県総社市など４市町を制度の対象から除外すると発表した。３０日から２年間指定を取り消し、寄付しても税制優遇を受けられないようにする。

ふるさと納税は、返礼品の調達額を寄付額の３割以下と定め、基準を満たす自治体の参加を認める仕組み。総社市は２０２４年度、返礼品のコメを６０キロ当たり１万８０００円で調達する計画だったが、価格高騰により２万７０００円超で調達。寄付額の４６．４％に達し、基準を超えていた。

調達額に加え、送料や事務費を含む募集費用を寄付額の５割以下とする基準もある。佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町は、２３年１０月～２４年９月の募集費用がいずれも５割を超過。送料などがかさんだことが要因とみられる。「５割基準」の違反による指定取り消しは初めて。

総務省＝東京都千代田区

