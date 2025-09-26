コメ価格、４週ぶり下落＝５キロ４２４６円―農水省

Newsfrom Japan

農林水産省は２６日、全国のスーパー約１０００店舗で１５～２１日に販売されたコメ５キロ当たりの平均価格が前週より２９円安い４２４６円だったと発表した。４０００円台の高値水準は３週連続だが、小幅ながら４週ぶりに下落に転じた。

このうち、新米を含む銘柄米は２４円高い４３７７円。ただ、販売数量全体に占める割合は７５％と３ポイント低下した。より安価な随意契約の政府備蓄米の販売が全国で約１２００トン増えたことなどが、平均価格を押し下げたとみられる。

農水省で記者団の取材に応じた小泉進次郎農林水産相は、「まだ昨年と比べれば高い」として「（価格を）より安定化させていく努力は、なお求められている」と述べた。また、２４日時点で７．６万トンの政府備蓄米の引き渡しが完了しておらず、早期に流通させる考えを示した。

ドラッグストアなどの小売店約６０００店を対象とした別の調査では、コメ５キロ当たりの平均価格は前週比９円高い４０５２円、スーパー約１２００店の調査では２８５円安い３５９０円。調査によって価格差が生じているが、小泉氏は「今ちょうど過渡期の状況なので、引き続きよく見たい」と語った。

東京都内の米穀店＝７月９日（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]