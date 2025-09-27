御嶽山噴火１１年、遺族ら追悼式＝息子思い「体力続く限り」―長野

Newsfrom Japan

死者５８人、行方不明者５人を出し、戦後最悪の火山災害となった御嶽山（長野・岐阜県境、３０６７メートル）の噴火から１１年を迎えた２７日、麓の長野県王滝村の松原スポーツ公園で、犠牲者の追悼式が開かれた。遺族や地元関係者ら約６０人が参列し、噴火発生時刻の午前１１時５２分に合わせて１分間の黙とうをささげた。

式典では遺族代表として野村敏明さん（６５）＝愛知県刈谷市＝があいさつした。野村さんは、噴火で息子の亮太さん＝当時（１９）＝が行方不明となっている。「他の犠牲者のようにお葬式も納骨もできていない。捜索をすればするほど、広大な御嶽山での捜索の困難さを痛感させられた」と話した上で、捜索に協力してくれた人々に感謝の言葉を述べた。

次男の所祐樹さん＝同（２６）＝を亡くした父親の清和さん（６３）＝愛知県一宮市＝は式典後に取材に応じた。「私は１１年間、年を取った。でも祐樹は２６歳のまま。御嶽山に登って手を合わせることを体力が続く限りやっていきたい」と話した。

御嶽山は２０１４年９月２７日に噴火し、噴石などが登山者らを襲った。紅葉シーズンを迎える週末の昼だったことから山頂付近に登山者が多く、被害が拡大した。

御嶽山噴火１１年で開かれた追悼式で献花し、祈りをささげる参列者＝２７日、長野県王滝村

御嶽山噴火１１年で追悼式が開かれ、遺族代表としてあいさつする野村敏明さん＝２７日、長野県王滝村（代表撮影）

