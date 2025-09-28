指揮者の米田覚士さんが優勝＝仏ブザンソン国際コンクール

Newsfrom Japan

【ブザンソン（フランス東部）時事】フランス東部ブザンソンで２７日、若手指揮者の登竜門として知られるブザンソン国際指揮者コンクールの最終選考が行われ、岡山市出身の米田覚士さん（２９）が優勝した。日本人の快挙は２０１９年の沖澤のどかさん以来６年ぶり１１人目。

コンクールには２７１人が参加。１３カ国・地域の２０人が本選に出場し、最終選考に３人が残った。米田さんはトップバッターを務め、プロコフィエフ作のバレエ音楽などをダイナミックに指揮。オーケストラを統率して一体感のある演奏を披露すると、会場は大きな拍手に包まれた。

授賞式後、米田さんは取材に「とてもうれしい」と感激した様子。「たくさんの方に支えていただいて今日があるので、感謝の気持ちを伝えたい」とした上で、今後について「世界中の素晴らしいオーケストラと音楽を奏でる指揮者になれたら」と抱負を語った。

米田さんは１９９６年生まれ。２０年、東京芸術大卒。国内の楽団でタクトを振るほか、歌手ＧＡＣＫＴさんのコンサートでオーケストラを指揮するなど、多彩な活動を行っている。

コンクールは５１年に始まり、今年で５９回目。日本人ではこれまでに故小澤征爾さん、佐渡裕さん、山田和樹さんらが優勝している。

ブザンソン国際指揮者コンクールで、観客の拍手に応える米田覚士さん＝２７日、フランス東部ブザンソン

ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝を告げられ、審査員（右）と抱き合って喜ぶ米田覚士さん＝２７日、フランス東部ブザンソン

ブザンソン国際指揮者コンクールで優勝した米田覚士さん＝２７日、フランス東部ブザンソン

