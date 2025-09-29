金小売価格、初の２万円台＝ドル不信背景に２年で２倍

Newsfrom Japan

国内の金の店頭小売価格（税込み）が２９日、初めて１グラム当たり２万円を超えた。１万円台に乗せた２０２３年８月末から約２年間で２倍になった。１月の第２次トランプ米政権発足以降、基軸通貨ドルへの信認低下が安全資産とされる金の購入を促し、価格上昇を加速させている。

貴金属大手の田中貴金属工業（東京）は２９日午前、金の小売価格を前週末比７８円高の２万１８円に設定。同日午後には２万１３３円に引き上げた。国際指標となるニューヨーク金先物相場は今月、史上最高値をたびたび更新。円建ての国内相場も押し上げられている。

ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化に伴う地政学リスク、大国間の対立を背景に、新興国などの中央銀行はドル離れを進めるとともに安全資産として金の購入を拡大。金価格は長期的な上昇が続いている。

初めて国内の金の小売価格が１グラム２万円を超えたことを示すモニター＝２９日午後、東京都中央区

小売価格が初の１グラム２万円台を付けた金の地金

