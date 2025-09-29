危険運転罪に数値基準案＝スピード違反・飲酒を明確化―法務省

Newsfrom Japan

法務省は２９日、悪質な自動車運転に適用する「危険運転致死傷罪」の要件を明確化するため、スピード違反や飲酒運転の数値基準を盛り込んだ法改正案を法制審議会（法相の諮問機関）刑事法部会に提示した。現行法の要件があいまいで司法判断にばらつきが生じている現状を踏まえ、線引きを明示する狙いがある。

現行法はスピード違反に関する要件を「進行を制御することが困難な高速度」と規定。これに対し法務省は、制限速度が時速６０キロ超の高速道路などで、その制限速度を(1)５０キロ超で走行(2)６０キロ超で走行―した場合の２案の基準を提示。制限速度が時速６０キロ以下の一般道では(1)４０キロ超で走行(2)５０キロ超で走行―との案を示した。

飲酒運転の現在の要件は「正常な運転が困難」としている。これに関し、体内アルコール濃度の検査で呼気１リットル当たり(1)０．２５ミリグラム以上(2)０．５ミリグラム以上―の２案をまとめた。

ただし数値基準を下回っても、正常な運転が難しい場合や、危険回避が著しく困難な場合には適用できる余地を残した。また、タイヤを意図的に滑らせて走行する「ドリフト走行」を新たに適用要件に加えることも検討している。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]