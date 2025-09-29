自動車大手、８月の世界生産２％減＝６社が前年割れ、競争激化で

Newsfrom Japan

自動車大手８社が２９日発表した８月の世界生産台数は、前年同月比２．０％減の１８１万台となった。トランプ米政権の高関税政策で米国向け輸出が伸び悩む中、中国や東南アジアなどでは競争が激化。トヨタ自動車と日産自動車を除く６社がマイナスとなった。

ホンダは１３．０％減。中国での生産が、現地の電気自動車（ＥＶ）メーカーとの競争激化で２割近く低下したほか、北米も４カ月連続で減少した。ＳＵＢＡＲＵも２桁減だった。三菱自動車も約１割減少。主力の東南アジアでの需要が、自動車ローン厳格化などにより低迷した。

経営再建中の日産は、国内生産が１８．２％減と低迷が続いたものの、中国や米国での販売が伸び、世界生産は２カ月ぶりに増加に転じた。トヨタは、前年の米国でのリコールや国内認証不正の反動から国内、海外とも生産がプラスに。北米でハイブリッド車需要が堅調だったことも寄与した。

