【動画】中国シャオミ、ＥＶ日本初公開＝最速記録樹立のＳＵ７ウルトラ

中国ＩＴ機器大手シャオミの日本法人は２６日、中国国内だけで販売している電気自動車（ＥＶ）を日本で初めて公開した。昨年３月に発売し、既に３０万台を出荷している４ドアセダン「ＳＵ７」など、これまで３モデルのＥＶを展開。展示したスポーツタイプ「ＳＵ７ウルトラ」は、車両性能を競う舞台となっているドイツのサーキット「ニュルブルクリンク」で市販ＥＶの最速記録を樹立したモデルだ。

ＳＵ７ウルトラは、全長５１１５ミリ、全幅１９７０ミリ、全高１４６５ミリとＦセグメントのサイズ。３基のモーターを搭載し、最高出力は１５４８馬力を発揮する。停止状態から時速１００キロまでわずか１．９８秒で、最高時速は３５０キロ。航続距離は６３０キロに至る。価格は５２万９９００元（約１１００万円）。

シャオミは、スマートフォンや家電製品、ＥＶをシームレスに融合していく戦略を取っている。この日、東京・秋葉原で開催した新製品発表会で、戦略の世界観をイメージしやすいよう、ＥＶは日本未発売だが出展した。【時事通信社】

