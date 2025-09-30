副首都構想は「大阪都」前提＝維新が骨子、自民と協議へ

Newsfrom Japan

日本維新の会は３０日、「副首都」構想に関するプロジェクトチーム（ＰＴ）の会合を大阪市の党本部で開き、関連法案の「骨子素案」をまとめた。「大阪都構想」の実現を事実上の前提とするのが特徴。吉村洋文代表（大阪府知事）は記者団に「自民党新総裁にぶつける」と述べ、連立もにらんだ協議に意欲を示した。来年の通常国会への法案提出を目指す。

骨子素案は、副首都の要件について(1)大都市地域特別区設置法により特別区を設置している(2)都市機能の集積の程度が高く経済活動が活発に行われている(3)東京圏と同時被災の恐れが少ない―の全てを満たす必要があると明記。副首都は首相が道府県単位で指定し、「都」を名乗ることもできる。

維新はこれまで、大阪市を廃止して東京２３区のような特別区に再編する都構想を提唱。２度の住民投票で否決された経緯がある。

日本維新の会の副首都法案プロジェクトチーム会議であいさつする吉村洋文代表＝３０日午前、大阪市中央区

