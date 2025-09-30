自民新総裁、首相選出の見通し＝指名選挙、野党対応そろわず

Newsfrom Japan

立憲民主、日本維新の会、国民民主３党の国対委員長は３０日、自民党総裁選（１０月４日投開票）を受けた臨時国会での首相指名選挙について、野党の協力は困難だとの認識で一致した。衆参両院で多数を占める野党の対応が割れることで、新首相には自民新総裁が選出される見通しとなった。

政府・与党は、石破茂首相の後継を選ぶ臨時国会について、１０月１４日以降に召集する方針。新総裁の意向も踏まえて国会日程を決める。今後、自民による連立枠組み拡大の成否が焦点となる。

立民の笠浩史、維新の遠藤敬、国民の古川元久の各国対委員長は３０日、首相指名選挙への対応などを巡り国会内で会談。笠氏は立民の野田佳彦代表への投票は呼び掛けず、遠藤、古川両氏も３党の対応一本化は難しいとの認識を示した。

首相指名選挙を巡っては、野田氏が野党結集を呼び掛けてきた。しかし、笠氏は記者団に「各党の考え方があり、短期間で埋めるのは難しい」と説明した。

会談に臨む立憲民主党の笠浩史（中央）、日本維新の会の遠藤敬（左）、国民民主党の古川元久の各党国対委員長＝３０日午後、国会内

