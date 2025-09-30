犬猫保護、物価高で「活動ぎりぎり」＝寄付減少に医療費高騰―「推し活」で支援も

Newsfrom Japan

長引く物価高により、犬や猫などの動物保護団体にとっても深刻な影響が出ている。餌などの物資を含めた寄付が減少する一方で、必要な品物は相次いで値上げされ、医療費も高騰が続く。関係者が「活動はぎりぎりだ」と窮状を訴える中、アイドルなどのように「推し」を選んで交流しながら支援する新たなサービスも登場している。

約２００匹の保護犬・猫を管理する一般社団法人「おーあみ避難所」（横浜市）では今年、物資の寄付が３割減った。保護時には半数の犬猫が健康に問題を抱えており、活動費の６割を占める医療費の負担も増している。

そこで、インターネット上で５００円から支援を募るほか、Ｔシャツなどのオリジナルグッズの販売にも力を入れる。代表の大網直子さん（５８）は「必要なことを惜しみたくない。少額でも寄付してもらえればうれしい」と語る。

こうした中、「推し活」による保護支援サービスを始めたのは「ｎｅｃｏｎｏｔｅ（ネコノテ）」（東京都杉並区）だ。２０２２年２月に開設した保護猫との交流サイト「ネコノート」では、登録施設から利用者が「推し猫」を選び、スタッフを介して１００円単位でおやつを与えたり、猫じゃらしで遊ばせたりできる。その様子はインスタグラムなどのＳＮＳでライブ配信され、リアルタイムで猫の反応を楽しむことが可能だ。

これまでに１００以上の団体が賛同し、登録された保護猫は１６００匹を超える。今年２月からは月額３５００円で推し猫の養い親になると、週に一度「わが子」の姿のリポートが届き、個別のビデオ通話や面会交流もできるサービスを追加した。

黛純太社長（３０）は「資金を得る場としてだけではなく、双方向のコミュニケーションが可能なこのサービスを介して、利用者からの応援の声が保護活動者への励みになれば」と話す。

ケージ内で餌を食べる保護猫＝横浜市（一般社団法人「おーあみ避難所」提供）

ライブ配信で、交流サイトの利用者からもらったおやつを食べる保護猫（ｎｅｃｏｎｏｔｅ提供）

