対外情報機関、検討着手を＝時事通信イベントで講演―小林元経済安保相

経済安全保障に関するシンポジウムや展示を行う「経済安全保障対策会議・展示会」（エコノセック・ジャパン実行委員会、時事通信社主催）が３０日、東京都内で始まった。小林鷹之元経済安保担当相が基調講演し、「（経済的なリスクを評価する）対外情報機関の設置検討に取りかかる時期にきた」と訴えた。

小林氏は情報機関の必要性について、米国の関税措置への対応を引き合いに「事前に予想し対策を立てていれば、違った内容が出てきたかもしれない」と指摘。その上で「何が起きても日本経済を力強く成長させるのが経済安保の本質だ」と語った。

また、米国における自国第一主義の台頭などで「国際情勢が流動的になっている」との認識を示し、経済的な自立が重要だと強調した。米企業への依存度が高い情報通信産業を挙げ、「自力でできるところまでやると国家の意思を示す必要がある」と述べた。

イベントは東京・池袋のサンシャインシティで１０月１日まで開催。民間企業や官公庁が参加し、関連サービスを展示する。

時事通信のイベントで講演した小林鷹之元経済安全保障担当相＝３０日、東京都豊島区

