石井前参院議員を在宅起訴＝秘書給与８２０万円詐取―事務所スタッフも・東京地検

石井章前参院議員（６８）＝辞職、日本維新の会を除名＝が国から秘書給与をだまし取ったとされる事件で、東京地検特捜部は３０日、詐欺罪で、石井氏と事務所スタッフだった会社員大川香留氏（６０）を在宅起訴した。認否は明らかにしていない。

起訴状によると、２人は石井氏が理事長を務める社会福祉法人の従業員と共謀し、２０２１年４月、この従業員を公設第２秘書に採用したとする虚偽の書類を参院事務局に提出。同年５月から２２年１０月まで２１回にわたり、計約８２８万円を国からだまし取ったとされる。

関係者によると、この従業員は石井氏の親族で、これまでの任意の事情聴取に「勤務実態はなかった」と供述していた。特捜部は従業員については起訴猶予とした。

一方、石井氏はこれまでの調べに関与を認めていないもようだ。特捜部は、逃亡や証拠隠滅の恐れは低いとみて在宅のまま起訴した。

関係者によると、従業員名義の口座に振り込まれた給与は大川氏が管理し、事務所経費などに充てていたとみられる。

特捜部は８月２７日、東京・永田町の議員会館や地元・茨城県取手市の事務所など関係先を家宅捜索。石井氏や事務所関係者から任意聴取し、秘書の勤務実態や資金の流れなどを調べていた。

石井氏は捜索後の同２９日、辞職して捜査に全面協力するとのコメントを発表。９月１日に議員辞職した。

日本維新の会の中司宏幹事長は「あってはならないことで、有権者の皆さんにおわびする。所属議員がルールを順守する意識を強く持つよう呼び掛け、信頼回復に努める」とするコメントを出した。

石井章 前参院議員

