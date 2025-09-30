大腸がん肝転移、診断合致は６割＝画像で「消えた」、実は残る―国立センターなど

Newsfrom Japan

国立がん研究センターなどは３０日、薬物療法で画像上「消えた」と見える大腸がんの肝転移でも、実際にはがん細胞が残っているケースが少なくないとする国際共同研究の結果を発表した。画像診断と実際の結果が一致したのは６２．５％にとどまり、約４割ではがんが残っていたり、再発したりしていた。

肝臓に転移した大腸がんは、薬物療法後に肝臓の腫瘍が小さくなり、ＣＴやＭＲＩの画像で消えたように見えることがある。しかし、顕微鏡レベルではがん細胞が残っている場合もあり、切除すべきかどうか臨床現場で判断が分かれてきた。

研究対象は、一時は切除が難しいと診断された大腸がん肝転移の患者２３３人。このうち、薬物療法後に肝臓の病変が消失したと判定され、外科手術を受けた症例を中心に解析した。

ＣＴとＭＲＩの両方で消失と判断された４５人について、切除した部位は病理検査でがん細胞の有無を確認。切除しなかった部位は、２年間の画像検査で再発を追跡した。その結果、実際にがん細胞が消えていたのは約６割にとどまり、３７．５％は再発などが確認された。

